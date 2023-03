Eredità del Covid, resta l’assistenza virtuale di “WhatsAsl“

Era il novembre del 2020 quando l’Azienda USL Toscana nord ovest, prima azienda sanitaria in Italia a farlo, avviava la sperimentazione di WhatsAsl, l’assistenza virtuale di Whatsapp per rispondere, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, alle domande più frequenti sul Covid 19 poste dai cittadini. Oggi, due anni e mezzo dopo, WhatsAsl diventa a tutti gli effetti un modo del tutto nuovo e all’avanguardia per esplorare, conoscere e imparare ad usare i principali servizi online forniti dall’Asl, per trovare i numeri utili e le sedi di ospedali, guardie mediche e distretti, per scaricare la modulistica e per collegarsi ai canali social dell’Azienda USL Toscana nord ovest. WhatsAsl è semplice da usare: basta salvare il numero 050 954666 tra i propri contatti e inviare al numero un messaggio con la parola “Ciao”. L’assistenza virtuale di attiverà automaticamente guidando l’utente verso le informazioni, grazie a una semplice navigazione con tasti e icone.