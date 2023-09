Erbacce, insetti e mulini a vento a Lucca: ristoratori critici

Proteste in via Vittorio Emanuele per le erbacce che provengono dal giardino di un immobile chiuso e in cerca di nuove funzioni. Il problema sorge quando i ristoratori dirimpettai devono servire i loro piatti e accogliere i clienti e si trovano a combattere, oltre che con la sporcizia, con insetti, erbacce e... con i mulini a vento. "Siamo stati giorni a chiamare il numero indicato sul portone, inviare mail, capire come gestirci, ma nessuno interviene e il Comune non può far niente perché non è di competenza" afferma il proprietario del ristorante in questione. "C’è un vespaio, persino sul sito dove si vende questo stabile c’è scritto, ne sono al corrente. Eppure i miei clienti sono costretti a pasteggiare in mezzo alle vespe - continua il proprietario - . Il mio ristorante e il locale qui a fianco hanno il pieno diritto di tenere i tavoli qui".

Rebecca Graziano