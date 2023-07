Episodi di violenza al Pronto Soccorso del San Luca, una denuncia in arrivo

L’attesa che talvolta diventa snervante, il caldo, la preoccupazione. Stress difficile da gestire ma tutti questi stati d’animo non possono però minimamente giustificare le invettive contro il personale o la violenza gratuita utilizzata per spaccare gli arredi. Ennesimo movimentato episodio quello verificatosi nella notte tra venerdì e sabato al pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca. Intorno alle 23,30 è partita la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, per la presenza di un paziente, arrivato in precedenza, che si stava agitando sempre di più. Gli era stato spiegato il meccanismo delle priorità legate alla gravità ma l’uomo, uno straniero, non ha voluto sentire ragioni. Prima ha cominciato con le parole, stufo di aspettare, urlando a più non posso il suo disappunto. Infine ha dato in escandescenze cercando anche di prendersela con alcuni oggetti come le sedie della sala di attesa. A quel punto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno bloccato l’uomo, il quale continuava ad inveire a destra e a manca. I militari dell’Arma lo hanno riportato a più miti consigli, calmandolo. Ora rischia una denuncia.

Al Pronto Soccorso del San Luca purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere, nei confronti di operatori socio-sanitari, nei confronti di chi, tutti i giorni, rischia la propria incolumità al servizio degli altri. Specialmente di notte questi luoghi diventano abbastanza pericolosi, Nel 2022, tra l’altro, era stata proposta la presenza di guardie per le 24 ore. Ma.Ste.