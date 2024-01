Epifania fa rima con allegria. Una raffica di iniziative

Festeggiata in grande stile l’Epifania, in particolare nella sua declinazione popolare della Befana. L’altra mattina i vigili del fuoco del comando di Lucca, assieme all’Associazione Nazionale dei vigili del fuoco, ai rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Unicef e del Comitato San Francesco sono andati nei reparti di pediatria dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Versilia per incontrare i bambini e far loro dono dei giochi gentilmente raccolti.

La direttrice della struttura di Pediatria dell’ospedale di Lucca Angelina Vaccaro, insieme a tutto il suo personale e alla direzione ospedaliera, ringrazia tutti coloro che nel giorno dell’Epifania hanno avuto un simpatico e goloso pensiero per i bambini ricoverati in reparto. "In particolare un ringraziamento alla pasticceria “Pane & Marmellata” di Monte San Quirico che ha donato ai piccoli ricoverati in Pediatria le calze della befana con i suoi prodotti ai ricoverati. Grazie anche al presidente, al vicepresidente e agli altri componenti dell’associazione Polisportiva di Capannori, che hanno distribuito calze ai bambini e al personale presente".

Nel pomeriggio, invece, i vigili del fuoco del comando di Lucca e l’Associazione Nazionale dei vigili del fuoco hanno allestito in piazza San Francesco il sorvolo della Befana che, grazie all’impiego dell’autoscala e di 18 unità in totale, ha volato sulla sua scopa e ha regalato sorrisi e dolciumi. Un sentito ringraziamento a tutti i bambini, che hanno sfidato il meteo avverso per veder la Befana volare e per unirsi a pompieri in questo piovoso giorno, ma pur sempre di festa.

Ieri intanto alla Croce Verde di Lucca in viale Castracani 468/D la distribuzione del pranzo di Befana con 100 calze e giochi e 240 pasti da asporto preparati dai volontari. Il tutto grazie al ricavato dell’evento cinema sulla sicurezza stradale del 22 dicembre.