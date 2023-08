Epatite C: test gratis tra 34 e 54 anni “Se presa in tempo, si può guarire“

Da lunedì scatta su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, e quindi anche a Lucca, il programma di screening gratuito sull’epatite C promosso dalla Regione Toscana e rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 34 e i 54 anni (nati negli anni dal 1969 al 1989), fascia di età individuata dal Ministero della Salute. E’ estesa inoltre, indipendentemente dall’età, all’intera popolazione carceraria e a chi è seguito dai servizi pubblici per le dipendenze, dove il programma è già stato avviato da più di un anno. Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Per questo la Regione ha lanciato un programma di screening con l’obiettivo finale di eradicare il virus. Lo screening consisterà in una test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv. Il risultato sarà disponibile in pochi minuti. Sarà naturalmente escluso dallo screening chi è già noto al sistema sanitario come infettato da epatite C. Chi dona sangue regolarmente - ed è sottoposto all’esame dell’epatite C al momento della donazione - è invitato comunque a partecipare allo screening, se rientra nella fascia di popolazione coinvolta. Il test ha tre centri di riferimento a Lucca : in via Piaggia 421 (Croce Rossa) ogni martedì dalle 10.30 alle 12, in viale Castracani 468d (Croce Verde) il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e venerdì dalle 15 alle 17.

In centro storico, via Battisti 2 (Misericordia) test a partire da da mercoledì 13 settembre dalle 9 alle 11 e da venerdì 15 sempre dalle 9 alle 11. In più ci si può rivolgere anche alla Misericordia di Capannori, via Romana 76, tutti i giorni della settimana, eccetto domenica, dalle 11 alle 12, o a quella di Altopascio, via Marconi 69, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11. A Bagni di Lucca il test si può fare alla Croce Rossa, Viale Roma 32, il giovedì dalle 14 alle 16. A Castelnuovo il punto di riferimento è il Centro prelievi ospedale Santa Croce tutti i sabati dalle 10 alle 13. Tutte le informazioni e le indicazioni operative per partecipare allo screening nel mese di settembre sono disponibili sul sito della Regione. L’indirizzo è www.regione.toscana.it-testiamoci-per-l-epatite-c

