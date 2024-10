Endoscopia digestiva. Eccellenza in Toscana

La struttura di Endoscopia digestiva dell’ospedale “San Luca” di Lucca, diretta da Giovanni Finucci, è stata confermata Centro accreditato della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (Sied). Il rinnovo della certificazione già ottenuta nel 2021 è un nuovo attestato che certifica l’elevata qualità e gli standard di eccellenza raggiunti nell’erogazione delle prestazioni ai pazienti.

I centri accreditati Sied in Italia sono solo 25 (fra i quali il San Raffaele, Ieo e Istituto Tumori di Milano, Ismett di Palermo... solo per citarne alcuni), di cui due, con quello di Lucca, in Toscana.

“Questo accreditamento – spiega il dottor Finucci – che è volontario, quindi non richiesto da normativa regionale o nazionale, si basa su rigidi requisiti di qualità che vengono periodicamente aggiornati per favorire l’implementazione delle migliori evidenze scientifiche. La valutazione è periodica e serve a monitorare nel tempo il mantenimento dell’efficienza e viene eseguita da professionisti Sied adeguatamente formati secondo un concetto di revisione fra pari e coadiuvati da un ente certificatore esterno, il Kiwa Cermet“.

“Tuttavia – ggiunge Finucci –, nonostante questa iniziativa comporti un impegno collettivo non indifferente, che si aggiunge alla notevole attività quotidiana, abbiamo voluto ottenerlo quattro anni fa perché rappresenta un’ulteriore garanzia per il paziente che si rivolge al nostro servizio, già centro di riferimento per lo screening del colo-retto, per esami come la gastroscopia, la colonscopia o la più complessa endoscopia delle vie biliari e da ultimo l’ecoendoscopia”.

Anche l’ottenimento del rinnovo è stato particolarmente impegnativo. Sono infatti stati innalzati, in seguito alla pandemia, i requisiti di sicurezza non solo in merito alle metodiche eseguite, ma anche relativi alle strutture e al controllo della disinfezione strumentale.

Lo sviluppo di questo aspetto ha principalmente riguardato la sicurezza dell’ambiente di lavoro, sia per gli operatori che per i pazienti, nonché la formazione e il mantenimento delle competenze di tutto il personale coinvolto. Un lavoro che ha coinvolto oltre allo staff della struttura di Endoscopia digestiva, anche la Direzione sanitaria, il servizio infermieristico e il servizio Qualità.