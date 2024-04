Emozioni in sala per l’anteprima del film su Ennio Doris

Al Cinema Astra di Lucca mercoledì sera ha riscosso un notevole successo la presentazione in anteprima del film "Ennio Doris - c’è anche domani" l’imprenditore a capo di Banca Mediolanum, definito anche il "banchiere gentile" che ebbe l’idea vincente di costruire la sua banca attorno alla persona. Con la regia di Giacomo Campiotti, nel film la parte di Doris è interpretata da Massimo Ghini. Con lui anche Alessandro Bressanello, Lucrezia Lante Della Rovere, Elles Case, Anis Gharbi. Distribuito dalla Medusa, il film uscirà nelle sale cinematografiche da oggi a domani, ma mercoledì sera a Lucca e in contemporanea in altre 99 sale cinematografiche italiane, c’è stata una speciale anteprima dedicata alla propria clientela ed organizzata dal responsabile di Banca Mediolanum per la provincia di Lucca, il barghigiano Vincenzo Di Riccio. Proprio lui, prima della proiezione, ha presentato ai quasi 300 spettatori presenti il film, con in sala anche la presenza di un ospite speciale, uno degli interpreti della pellicola, ovvero l’attore lucchese Alessandro Bertolucci che nel film interpreta il ruolo di Silvio Berlusconi. Applausi spontanei e anche commossi, alla fine della proiezione, hanno salutato questa anteprima che ha unito i Family Banker e lo staff di Mediolanum in provincia con la propria clientela.

Luca Galeotti