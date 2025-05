Montecarlo a tutta salute. Screening e visite gratuite con i medici della Misericordia

Prevenire è meglio che curare, recitava un vecchio slogan pubblicitario e forse è un detto che vale sempre. Domenica 11 maggio alla sede della Misericordia di Montecarlo, in località Fornace, sarà possibile effettuare un percorso di screening gratuito aperto a tutti. Numerosi, come ogni anno, gli specialisti che offriranno la loro consulenza dalle 8 del mattino fino alle 12, come il cardiologo, il podologo, l’otorino, l’ottico e tanti altri. Sarà presente una equipe di diabetologi che, attraverso alcuni test e screening, effettuerà una valutazione sulla possibilità di sviluppare il diabete in futuro da parte del soggetto che si sottoporrà al controllo. Inoltre, si potrà avere la consulenza di un nutrizionista, con la dieta che con i ritmi di vita attuali assume una fondamentale importanza.

Presente il massaggiatore olistico che effettuerà sedute di riflessologia auricolare con valutazione dello stress, l’equipe di ottici, il gruppo di psicologhe del centro di ascolto attivo presso la stessa Arciconfraternita. Ci sarà la possibilità di assistere anche a delle dimostrazioni di primo soccorso, a cura dei formatori della Misericordia di Montecarlo. Una piacevole sorpresa anche per i nostri amici a quattro... zampe. Infine, a tutti i partecipanti sarà offerta una ricca colazione. Una giornata fortemente voluta dall’associazione di volontariato montecarlese, per offrire a tutti la possibilità di effettuare visite gratuite a 360 gradi. Tutto ciò nel segno di Mario Davini, l’ex Governatore che anni fa ebbe l’idea e la volontà di proporre questa iniziativa che ogni volta riscuote notevole successo. Intere famiglie si presentano per effettuare check up e controlli assai accurati.

Ma.Ste.