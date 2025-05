"Immagini di vita contadina". Mostra in ricordo di Micheli

"Un omaggio alla memoria di Sebastiano Micheli che ci ha lasciato da un mese. Sarà nostro compito portare avanti il gravoso lavoro per non disperdere l’immenso patrimonio culturale che ci ha lasciato". Così Luciano Fanucchi, nuovo presidente dell’associazione "Ponte" ricorda Micheli a cui sarà dedicata la mostra di foto d’epoca "Immagini di vita contadina in Provincia di Lucca", al museo Athena.

"La rassegna, – spiega Fanucchi - verrà inaugurata sabato 10 maggio alle 16 e sarà visitabile negli orari di apertura del museo: martedì e giovedì con orario 9-13; venerdì 13-19; sabato 10-13 e 16-19. Ingresso libero. Per informazioni 0583 935494. Le immagini provengono dall’archivio dell’associazione e riguardano tutto il territorio della Provincia, documentando le più disparate attività. Sono immagini non tecnicamente perfette, vanno lette più con il cuore più che con gli occhi. Sono aspetti di una esistenza fatta di attività lavorative all’aperto, in corte, nella vigna, nei campi. Si va oltre il tema fotografico, c’è il sapore di un’epoca dove il lavoro era anche un momento socializzante, di fatica ma appagante dal punto di vista del rapporto umano. Un bel momento per riflettere sul mondo attuale, per le nuove generazioni".

Ma.Ste.