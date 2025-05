Aperto il bando “Libri gratis“ agli studenti

Aperto a Capannori il bando per "Libri gratis", a cura della Regione per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e che sostituisce le misure dell’ex "Pacchetto scuola". Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da un minino di 137 euro ad un massimo di 348 euro.

I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti: residenza in un comune della Regione, età inferiore a 24 anni, ISEE inferiore o uguale a 15.800 euro, iscrizione all’anno scolastico 2025-26 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana. Per partecipare è necessario presentare la domanda online previa autenticazione SPID/CIE/CNS sulla pagina web dedicata alla misura www.regione.toscana.it/librigratis. Il bando resta aperto fino alle ore 12 del 28 maggio.

Per assistenza informatica alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Punti digitale facile del Comune di Capannori ([email protected]) situati all’Urp del Comune e al Polo scuola in orario di apertura degli uffici. Questo provvedimento va da alleggerire le spese che devono sostenere per acquistare i libri scolastici - afferma l’assessora alle politiche educative del Comune di Capannori Silvia Sarti, - una misura che contribuisce concretamente a garantire il diritto allo studio, uno dei diritti fondamentali, offrendo a tutti le stesse opportunità di studio e assicurando così uguaglianza in un settore strategico come è quello dell’istruzione. Abbiamo voluto agevolare i cittadini nel cogliere questa opportunità".

Ma.Ste.