Elisa, che centro! E’ medaglia d’oro

Si sono conclusi domenica i Campionati Regionali Toscani Indoor 2025 Divisione Olimpica, ben organizzati dalla Compagnia Arcieri del Poggio A.S.D. al Palazzetto dello Sport di Fucecchio. Si sono dati battaglia i migliori arcieri della Toscana della Divisione Arco Olimpico femminile e maschile. La Compagnia Arcieri di Lucca è salita sul podio più volte, portando a casa 3 medaglie di bronzo. Individuale Senior femminile Elisa Monferrato; Squadre Master Maschile Claudio Giannarini, Sebastiano Nieri e Massimo Francesconi; Squadre Senior Femminile Francesca Carmassi, Elisa Monferrato e Matilde Perna. (Preparatore atletico senior femminile, Amir Aharpour). Nel pomeriggio gli entusiasmanti scontri individuali per l’assegnazione dei titoli assoluti. Elisa Monferrato, dottoressa commercialista lucchese, è salita sul gradino più alto del podio, dopo un’elettrizzante gara fino all’ultima freccia, conquistando così la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Regionale Assoluta Indoor 2025. Il Campionato e le premiazioni sono state presiedute da Silvia Ribecai, lucchese, al suo ultimo Campionato Regionale come Consigliere regionale Fitarco e al primo come Dirigente Federale, neo eletta, della Fitarco.