Elezione Pro Loco, Andrea Marroni il più votato

Dopo il rinvio delle settimane scorse, lunedì sera nella sala Baraglia nei locali del Comune di Barga in Largo Roma, si sono infine svolte le elezioni per il rinnovo del nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Barga che sarà in carica per il quadriennio 2023-2027. Il più votato è stato Andrea Marroni (meglio conosciuto come Pallino); un voto nel segno della continuità visto che Marroni fa parte del direttivo della Pro Loco ormai da tanti anni. Ha ottenuto 163 voti.

L’altra notizia di rilievo è poi senza dubbio l’affluenza al voto: praticamente tutti i soci iscritti più 66 nuovi tesserati si sono recati presso la sala Baraglia per dare il proprio voto. Nove le preferenze previste su quattordici candidati, alcuni del tutto nuovi, altri già impegnati nella Pro Loco, fino a lunedì gestita dal direttivo composto da Piera Castelvecchi (presidente) Roy Santi (vicepresidente), Sara Bacci (tesoriera), Francesca Tognarelli (segretaria) e tanti consiglieri e associati di buona volontà. Il prossimo Direttivo sarà invece così composto come detto da Andrea Marroni "Pallino" (il più votato con 163 voti), Arianna Giannasi (110), Piera Castelvecchi (102) ovvero la presidente uscente, Davide Togneri (83), Stefano Cavani (77), Alessandra Orsi (73), Michela Pierantoni (70), Emma Biagioni (66), Davide Nesi (58). A breve i neoletti si riuniranno per definire le cariche e ripartire con l’ottimo lavoro già fatto fin qui.

Luca Galeotti