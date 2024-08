Elenband al Real Collegio . Ecco i fratelli Andreozzi

I fratelli Romina e Davide Andreozzi di Camaiore, in arte Elenband, propongono per la serata di oggi alle 21.15 sul palco di Real Collegio Estate un progetto di musica inedita rock con influenze celtiche. Il nome scelto per il duo si ispira alla lingua elfica quenya inventata da Tolkien e significa ‘stella’.

La musica degli Elenband punta alla ricerca e alla coltivazione della luce interiore. Tra i temi, affrontati in lingua inglese dai due cantautori, ci sono l’autenticità, il perdono, il coraggio, la perseveranza. Romina e Davide hanno coltivato la propria passione per l’arte sin da piccoli e hanno studiato musica con insegnanti come il noto chitarrista acustico Andrea Valeri o Therry Horn, cantante dei Mandragora Scream. Romina ha ottenuto certificazioni da masterclass con il cantante Eric Turner e ha fatto parte di un coro gospel per tre anni. Davide ha vinto un importante concorso di chitarra acustica nel 2018 e nello stesso anno ha pubblicato un album solista, Il personaggio nascosto.

Nel 2021 gli Elenband hanno pubblicato il loro album Redemption prodotto da Andrea Valeri. La loro musica è stata trasmessa in diverse radio, anche a Dallas, e ha ricevuto recensioni positive.

Entrambi insegnano musica e hanno avviato corsi in Val Freddana. Hanno aperto i concerti del primo maggio a Capannori di Fabi, Nada e Cristina Donà e sono stati ospiti e giudici in eventi musicali dedicati a Edi Bocelli, madre di Andrea Bocelli. Attualmente gli Elenband stanno lavorando a nuovo materiale inedito. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, accedendo da via della Cavallerizza.