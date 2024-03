“Ehi, grandi, ascoltateci!”. La tenerezza secondo Lucart

Lucart con le campagne pubblicitarie continua a stupire. L’ultima, firmata dal “Gruppo Armando Testa” per il marchio “Tenderly”, è un vero e proprio appello: "Ehi, grandi, ascoltateci!" una sorta di richiamo speciale che cattura l’attenzione.

"A farlo – spiegano da Lucart spa – sono tanti bambini seduti sui loro vasini e quello che dicono è quanto mai importante: “Tutti abbiamo bisogno di tenerezza e non solo quando facciamo i bisogni!”".

L’idea nasce a seguito di una gara svoltasi nei mesi scorsi, "il Gruppo Armando Testa ha sviluppato per Lucart e il marchio Tenderly una strategia in cui si è andati al significato più profondo della parola “tenerezza” – prosegue Lucart – e al suo valore imprescindibile nella vita di oggi; ne è nata una campagna distintiva, con un linguaggio completamente inedito per la categoria di prodotto: siamo chiamati a dare ascolto alla vera voce di tanti bambini che “ci vedono lungo” e, partendo da un prodotto di uso quotidiano, viene dato un importante messaggio con una valenza ben più profonda". Lo spot – diretto da Andrea Pecora, direttore della fotografia, Luca Costantini, foto I Pignas, Marco Pignatelli, musica Sing Sing Music – è già in onda dal 10 marzo in tv e digital, con tagli da 15 e 30 secondi e sarà seguito da una programmazione anche su radio e altri mezzi off-line. La pianificazione media è a cura di EssenceMediacom.

Il Gruppo Armando Testa, affermano da Lucart, ha sviluppato una strategia social che prevederà il rilascio per tutto l’anno di una lunga serie di contenuti coerenti con l’idea alla base della campagna, pensati per darle ancora più spessore.

"Tenerezza e morbidezza – spiega Giovanni Monti, corporate sales e marketing director consumer di Lucart – accompagnano i consumatori di Tenderly ormai da due generazioni e con questo spot abbiamo voluto che si percepisse ancora di più: l’agenzia Armando Testa ci ha conquistati con questo racconto della tenerezza che parte dai bambini, una narrazione semplice e pulita che ci auguriamo rimanga negli occhi e nei cuori di tutti gli spettatori".

Soddisfatto della collaborazione anche Michele Mariani, executive creative director di Armando Testa Group: "Siamo contenti di iniziare questo percorso con Lucart all’insegna della tenerezza, un valore di cui c’è sempre bisogno, soprattutto adesso che il mondo sembra essere più complicato; la tenerezza è un linguaggio universale che tutti capiscono, dai più piccoli ai più grandi, e se ce lo dicono i bambini vale la pena di ascoltarli".