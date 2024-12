Effetto Puccini, i piatti del Maestro. Settimana speciale in 12 ristoranti

“Effetto Puccini – i piatti del Maestro”. E’ questo il titolo dell’iniziativa in programma da lunedì 9 a domenica 15 dicembre in 12 diversi ristoranti della provincia di Lucca che fanno parte di Fipe Confcommercio. L’evento è promosso da Confcommercio Lucca Massa Carrara, in collaborazione con Vetrina Toscana, progetto regionale nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche tipiche con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

A partire da domani e fino a domenica 15 dicembre ognuno dei 12 ristoranti aderenti proporrà nel proprio menù, in giorni diversi, un piatto tipico fra quelli amati da Giacomo Puccini. Questo il calendario: Giulio in Pelleria (Lucca) – maccheroni al cinghiale, tutti i giorni dal 9 al 15; Antica Locanda di Sesto (Sesto di Moriano) – cinghiale con le olive e formentone 8 file, tutti i giorni dal 9 al 15; Mecenate (Lucca) – fagioli al fiasco con l’olio nuovo, solo lunedì 9; Osteria Tosca (Lucca) – pappardelle al ragù di cinghiale toscano, solo lunedì 9; Celide (Lucca) – millefoglie al buccellato, solo martedì 10; Osteria Bamboro (Sant’Alessio) – risotto al fagiano e rosso di Montecarlo, mercoledì 11 e giovedì 12; Osteria Il Manzo (Lucca) – fagioli al fiasco del Maestro, solo giovedì 12; Pangrattato (Torre del Lago) – un intero menù speciale dedicato al Maestro, solo giovedì 12; Peperosa (Lucca) – petto di anatra, pak choi, patate ratte e Stock 84, solo venerdì 13; Buca di Sant’Antonio (Lucca) – pappardelle al sugo di lepre, solo venerdì 13; Nonna Clara (Lucca) – cinghiale in umido con olio delle colline lucchesi e vino di Montecarlo, solo venerdì 13; La Rocca (Castelnuovo Garfagnana) – cinghiale in umido con polenta locale, solo sabato 14.

Tutte le serate in programma verranno arricchite da piccoli momenti di intrattenimento artistico e culturale nei locali, legati a loro volta al mondo di Giacomo Puccini. Confcommercio ringrazia l’Associazione Cuochi Lucchesi per la collaborazione nella serata in programma a Torre del Lago giovedì 12 e Lucca Effetto Cinema che ha fornito un contributo fondamentale nell’individuare gli artisti che allieteranno le serate nei locali.