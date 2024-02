Edilizia residenziale pubblica. Apre bando per la graduatoria

Sarà pubblicato venerdì dal Comune di Capannori il bando pubblico per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che resterà aperto fino al prossimo 30 maggio. La nuova graduatoria definitiva degli aventi diritto sostituirà integralmente quella precedente: questo significa che anche coloro presenti nella graduatoria attuale dovranno presentare nuova domanda. Possono presentarla i residenti o che svolgono attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale a Capannori in possesso di determinati requisiti. Tra questi, la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, gli stranieri con permesso di soggiorno, assenza di condanne penali, Isee non superiore a 16.500 euro, assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, a una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune in cui è stata presentata la domanda di assegnazione. Le domande possono essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune.

M.S.