Edilizia “impantanata“. La replica di Marchetti

"Permessi di costruire bloccati, privati e aziende in difficoltà, so che questa situazione riguarda quattro Comuni ma io parlo per Altopascio e chiedo a Daniel Toci di dimettersi da assessore all’urbanistica, perché questa è una gestione che non sta né in cielo né in terra". Paroledel consigliere di opposizione Maurizio Marchetti sulla mancata approvazione, nei termini, del Piano Strutturale Intercomunale. "Un lungo iter procedurale durato anni, poi – aggiunge l’ex sindaco, – è arrivata la fretta tutta insieme. Convocarono una Commissione a Capannori l’anti vigilia di Natale ed un consiglio comunale ad Altopascio il 28 dicembre, ancora con il panettone da smaltire, per l’adozione, conditio sine qua non per proseguire e terminare la la prima fase. Tutto senza la partecipazione della gente. Poi sono trascorsi nove mesi nel nulla assoluto – dichiara Marchetti, – non si è saputo più niente, nemmeno che fine hanno fatto le osservazioni. Nessuna traccia del Piano operativo, l’ex Regolamento Urbanistico, strumenti fondamentali per la pianificazione di un territorio".

"Come è possibile? La furia di fine 2023, con l’adozione che doveva arrivare entro il 31 dicembre, lasciava presagire che ci fosse uguale celerità anche successivamente, durante il 2024. Invece niente. Il black-out più completo, anche a livello comunicativo. Il Comune di Altopascio, per sue colpe – spiega Marchetti – non è in grado di rilasciare permessi. L’elenco è noto, non si può fare praticamente niente. Saranno felici i cittadini e, soprattutto, le attività produttive che spesso coniugano gli interventi urbanistici a previsioni di sviluppo, di ampliamento e magari associato all’incremento occupazionale".

Massimo Stefanini