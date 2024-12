Chiude la storica edicola in via Fillungo. “Troppo dura senza Beppe”

Lucca, 15 dicembre 2024 – Chiude dopo 56 anni la storica attività di edicola e tabacchi “Lorenzini“ in via Fillungo. Una decisione sofferta, che era purtroppo nell’aria da quando il 7 marzo scorso era prematuramente scomparso all’età di 70 anni Beppe Lorenzini, l’anima di questo piccolo grande negozio del centro storico. Domani sarà l’ultimo giorno per la vendita di giornali e riviste, poi in settimana la chiusura definitiva, che cederà il passo a una nuova attività in affitto, di tuttaltro settore.

“La nostra attività andava bene – spiega la sorella Annarita Lorenzini, che insieme alla vedova di Beppe, Maida Giorgetti, ha portato avanti l’edicola tabacchi –. Dietro questa scelta ci sono mesi di dure riflessioni e di sofferenza. L’aveva aperta mio padre Angelo nel 1968. Fu lui a mettere qui la prima macchina automatica per le sigarette in città... Per le edicole non è certo un momento facile, ma noi chiudiamo solamente perché abbiamo il cuore spezzato e niente dopo la morte del mitico Beppe era più come prima, poiché non ha lasciato un vuoto ma un cratere incolmabile”.

“Beppe – prosegue – aveva mandato avanti il negozio lottando fino all’ultimo respiro perché amava il suo lavoro, i suoi clienti e i numerosissimi tifosi della Lucchese che lo frequentano. Sicuramente è orgoglioso del lavoro da noi svolto dal 10 marzo (il 7 marzo ingiustamente ci ha lasciato) data in cui con la morte nel cuore abbiamo riaperto, ad ora”.

“Ma adesso – prosegue Annarita Lorenzini – siamo arrivati al momento di prendere del tempo per noi, poiché in 2 fare il lavoro di 3 persone è veramente duro e ne va di mezzo la nostra salute. Dietro questa chiusura c’è un mondo e dei cuori pulsanti. Inoltre l’edicola Lorenzini non chiuderà mai perché chiunque passerà di lì in Fillungo sentirà la presenza di Beppe, gli sembrerà di sentire la sua vociona e guardando dentro gli sembrerà anche di vederlo, perché 46 anni di presenza non si dimenticano. Come del resto anche guardando verso la curva ovest sembrerà di vederlo sbandierare. Grazie per l’attenzione e buon natale a amici, clienti, tifosi, colleghi e le varie istituzioni che ci sono state molto vicine in questo periodo”.

Anche se la vetrina resterà accesa, questa storica edicola che chiude è un’altra piccola grande ferita nel cuore della città.

P.Pac.