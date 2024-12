Ed è subito festa in piazza. Dj set in azione fino alle 3 con Modigliani e Camorcia

Pronti con i calici alzati. Ci siamo. L’appuntamento più frizzante dell’anno – temperature comprese – è stasera in piazza Santa Maria dove è in programma la grande festa di Capodanno con musica e, appunto, brindisi. In queste ore procedono febbrilmente i lavori di allestimento, concentrati in poche ore anche per non recare disagi alla piazza e sottrarre parcheggi. Ma tutto sarà pronto al momento giusto per la festa in cui i cittadini lucchesi e i visitatori potranno salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con energia e divertimento. Promossa dall’amministrazione comunale, quest’anno la festa vedrà per la prima volta il format di successo Radio Italia Party, una serata di musica italiana mixata e remixata dai migliori producer.

L’evento, organizzato in collaborazione con Radio Italia, proporrà una scaletta che promette di far divertire tutti fino a notte inoltrata. Protagonista della serata sarà il DJ ufficiale di Radio Italia Luca Camorcia, accompagnato dal DJ resident Aaron Modigliani, pronti a trasformare la piazza in un dancefloor sotto le stelle. Il programma, nel dettaglio, prevede alle 22.30 Warm up DJ set a cura di Aaron Modigliani, alle 23 Animazione musicale a cura di Radio Italia Party con DJ Luca Camorcia, alle 00.00 Countdown e brindisi di mezzanotte per accogliere il 2025, alle 00.30 DJ set speciale con i migliori successi degli anni ’90 e 2000. Lo spettacolo terminerà alle 3.

L’evento, che sarà condotto da Emanuela Gennai, rappresenta un’opportunità unica per condividere l’entusiasmo di una serata speciale con amici e familiari, accompagnati dalla magia della musica e dall’atmosfera festosa della città. Non mancheranno momenti di spettacolo e animazione per rendere la serata ancora più speciale, oltre che a ingresso libero che non guasta.

L.S.