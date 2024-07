Ecco tutta la squadra di Campani. Deleghe e assessori della Giunta: "Per migliorare la vita dei cittadini"

La sindaca di Barga Caterina Campani ha reso noto ieri mattina le deleghe assegnate alla sua giunta ed ai consiglieri che compongono la maggioranza. Proseguendo la traccia impressa in questi cinque anni passati, la prima cittadina ha sottolineato che sarà un lavoro di squadra in stretta sinergia tra gli assessorati ed i consiglieri che compongono la maggioranza che lavoreranno tutti nel conseguimento dei migliori risultati possibili per il bene della comunità di Barga. "Per risolvere le problematiche - ha sottolineato -, per migliorare la vita della cittadinanza in ogni paese, in ogni luogo, per portare avanti nuovi investimenti per il territorio e le sue infrastrutture. Per difendere e migliorare settori basilari come sanità, turismo, cultura".

"Un lavoro comune, in stretta sinergia tra gli assessorati ed i consiglieri che compongono la maggioranza che lavoreranno tutti nel conseguimento dei migliori risultati possibili". La firma del decreto che assegna le deleghe è avvenuta appunto ieri mattina. La prima cittadina ha riservato per sé le deleghe ai Lavori Pubblici, alla Sicurezza del territorio, ai Rapporti istituzionali e con le comunità estere, alla cultura e turismo Al vice sindaco Lorenzo Tonini le deleghe a manutenzioni, patrimonio, protezione civile, scuola e servizi per la prima infanzia. A Beatrice Balducci le deleghe a bilancio, personale, tributi e politiche della montagna. A Maresa Andreotti le deleghe alla sanità, ma anche quelle alle politiche sociali, inclusione sociale, al piano eliminazione barriere architettoniche, politiche per la Casa, rapporti con volontariato, valorizzazione del centro storico di Barga. All’assessore esterno Marco Bonini, sono andate le deleghe a urbanistica, attività produttive e sviluppo economico.

Caterina Campani ha poi reso noto anche deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza: Filippo Lunardi, capogruppo di maggioranza e delega all’ambiente; Alessio Barsotti, delega allo sport; Gaetanina Napolitano delega alle Pari Opportunità; Alice Mariani, delega ai rapporti con Fondazione Pascoli e politiche giovanili. La sindaca ha fatto inoltre sapere che nel prossimo consiglio comunale, in programma entro la metà di luglio, vi sarà la nomina del presidente del consiglio comunale.

Luca Galeotti