Ecco “Strade di Lucca bike hub” per le due ruote

Lucca in bici. E’ appena nato, per turisti e non solo, il nuovo “Strade di Lucca bike hub”, il sito web che è la guida virtuale ma molto puntuale lungo i percorsi più suggestivi del nostro comprensorio, da coprire più o meno comodamente a bordo della due ruote più ecologica. Sono finalmente in chiaro oltre mille chilometri di sentieri che conducono alle bellezze del nostro territorio nell’ottica dell’ospitalità a misura di ciclista, e che in questa ottica va a mettere in rete anche le strutture ricettive di Lucca, Altopascio, Villa Basilica, Montecarlo, Porcari e Capannori.

“Tutte quelle strutture che hanno seguito un percorso formativo dedicato - si spiega nella pagina d’apertura del sito - per offrire un’accoglienza impeccabile al ciclista o cicloturista”. “Tra gli alberghi già in “vetrina” c’è infatti chi offre la possibilità di tenere la bici in camera, la lavanderia per abbigliamento tecnico, la guida esperta, il noleggio,, il menù per sportivi compresa la colazione energizzante o lo spuntino pomeridiano confortante al rientro del tour. Strade di Lucca Bike Hub è appena “sbarcato” in connessione diretta anche con il sito del Comune di Lucca turismo.lucca.it

“Sì, effettivamente è un nuovo strumento digitale funzionale a livello di comprensorio che presto - annuncia l’assessore al turismo, Remo Santini - sarà presentato ufficialmente, probabilmente a settembre. Nasce con tutte le carte in regola per essere un’altra importante opportunità promozionale in linea con le caratteristiche e le effettive potenzialità del nostro territorio”.

Una nuova scommessa che punta a ritrovare il dialogo tra città e campagna nell’ottica di una ospitalità bike friendly e di un turismo sostenibile. Tra le proposte di percorsi quello che tocca le ville monumentali, la via Francigena, la Ciclopedonale Puccini, la rotta verso Nozzano Castello, da Montecarlo verso l’albero monumentale delle Streghe a Gragnano comprendendo i vigneti dei Lazzaroni, Arsina e Aquilea, L’Oasi Sibolla, la Gherardesca, Collodi e San Gennaro, Badia Pozzeveri, l’anello di Gualdo, l’Anello di Vorno fino al Gran tour delle strade di Lucca (169 chilometri) che raggiunge anche i luoghi di Puccini.

Per ogni percorso è indicato il chilometraggio e il dislivello Offre anche alcuni servizi come il contatto diretto con i punti di noleggio, le guide ambientali, proposte di tour anche solo giornalieri accompagnati da tappe enogastronomiche locali. Un pacchetto online tutto incluso, compreso il silenzio e la natura.

Laura Sartini