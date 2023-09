Ecco Re-Festival. Tra riciclo e riuso

Appuntamento oggi e domani a Capannori con il Re-Festival il festival del riuso con incotri, convegni e laboratori pratici, fra il polo tecnologico di Segromigno in Monte e piazza del Mercato a Marlia. Organizzato da Zero Waste Italy, nell’ambito del progetto europeo Communities Go Circular in collaborazione con il Comune di Capannori, è l’occasione per apprendere le buone pratiche quotidiane del riuso.