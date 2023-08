Ecco le date, gli itinerari e Lucca: tour VR e VR Experience

L’itinerario previsto parte dall’info point Mura di Lucca del Castello di Porta San Donato e si svolge interamente sulle Mura, dove si alterneranno i brani narrati da un’attrice ed esperienza VR. Il calendario completo prevede tour, in lingua italiana e a breve in inglese, sia a agosto che a settembre. Agosto: venerdì 25 – ore 17; sabato 26 - ore 10.30 e 17; domenica 27 - ore 10.30 e 17.

Settembre: venerdì 1 – ore 17; sabato 2 - ore 10.30 e 17; domenica 3 - ore 10.30 e 17; sabato 9 - ore 10.30 e 17; domenica 10 - ore 10.30 e 17; giovedì 14 - ore 10.30 e 17; venerdì 15 – ore 17; sabato 16 - ore 10.30 e 17; sabato 23 - ore 10.30 e 17; domenica 24 - ore 10.30 e 17; venerdì 29 – ore 17 e sabato 30 - ore 10.30 e 17. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 18 e maggiori di 65 anni. E’ richiesta la prenotazione, seguendo questo link: https:www.wayexperience.itmonetlucca. Le Opere che saranno visionabili lungo il percorso saranno: Impressione, Levar del sole (1872), I papaveri (1873), La passeggiata (1875), I covoni (1890-91), Stagno delle ninfee (1899). In caso di pioggia: l’esperienza si svolgerà all’interno dell’Info point Mura di Lucca sopra Porta San Donato.