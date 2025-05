Sicurezza nelle aziende. Premiate le cartiere più virtuose del territorio

Il prossimo anno ci sarà pure un concorso a premi. Intanto sono stati assegnati a Porcari, una delle capitali del distretto cartario, i riconoscimenti alle aziende che si sono distinte nella materia di strettissima attualità come la sicurezza sul lavoro. Sono state 23 le cartiere e cartotecniche italiane premiate a Palazzo di Vetro, sede della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari per la 21^ edizione del progetto Obiettivo Zero, iniziativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Undici sono della Provincia di Lucca.

C’erano i responsabili della sicurezza e direttori di stabilimento di numerose imprese del settore di tutta Italia, insieme ai rappresentanti degli enti patrocinanti e al vicesindaco di Porcari Roberta Menchetti. A fare gli onori di casa Angelo Del Carlo, ideatore e coordinatore del progetto. Queste le aziende che hanno ricevuto il trofeo: Soffass (stabilimenti di Porcari - via Leccio e via Lazzareschi, Valdottavo e Bagni di Lucca); Cartiera San Lorenzo (Fivizzano, Massa); Cartiera di Pratolungo (Villa Basilica); Cartiere Carrara (stabilimenti di Carraia, Capannori, via Tazio Nuvolari, Pratovecchio, Ferrania, Arpino); Lucart (stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana, Torre di Mosto), Reno De Medici (stabilimenti di Villa Santa Lucia, Santa Giustina, Magenta, Milano), Sappi Italy Operations di Carmignano di Brenta, Padova; Cartiere del Garda di Riva del Garda, Paredes Mapedo Fab di Villa Basilica, Fedrigoni Castelraimondo, Macerata; Industrie Celtex di Altopascio.

Di queste, Reno De Medici di Villa Santa Lucia ha ricevuto anche il premio "Più per Zero" con il progetto "Lo faccio io!", mentre il gruppo Cartiere Carrara si è aggiudicato il riconoscimento con il progetto "Gestione interferenze pedoni-carrelli".

Più per Zero riconosce le migliori idee innovative, efficaci, originali e non imposte dalle normative. Obiettivo Zero, che anche quest’anno, come accade ormai dal 2009, ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come premio di rappresentanza per il suo valore, è realizzato in collaborazione e con il patrocinio oltre che del Comune di Porcari, anche di Assocarta, Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato, Inail Lucca, Usl 2 Lucca. Infine sono stati anche consegnati alle aziende che li hanno segnalati, gli attestati di merito per i propri addetti che nel corso della propria vita lavorativa non hanno mai avuto incidenti.

Massimo Stefanini