Ecco la “Zamp-eggiata“ Anpana Cani protagonisti lungo il fiume

Fervono i preparativi per la “Zamp-eggiata lungo il Serchio: passeggiata lungo il Fiume Serchio con il tuo amico quattrozampe”, organizzata da Anpana Lucca, in programma domenica 10 settembre. Testimonial e presentatore di questa edizione della Zamp-eggiata il comico, attore e regista toscano Graziano Salvadori “spalleggiato” dal Vice Presidente di Anpana Lucca, Nicola Fantozzi. Salvadori, convinto amante degli animali, parteciperá all’evento con la sua canina Viola. Anche in questa edizione, Anpana Lucca devolverà una parte degli introiti ad una Associazione di Volontariato che si occupa di assistenza animali: per questo 2023 è stata scelta l’Associazione “Una Zampa per Capannori”.

Ci saranno premi per tutti i partecipanti, offerti da numerosi sponsor e ulteriori premi per varie categorie. Verrà anche allestito un tavolo di gadget dove si potrà acquistare un ricordo per sostenere le attività di Anpana Lucca.

Il via alle ore 10.30 ma gli organizzatori richiedono di presentarsi in anticipo per l’iscrizione,a partire dalle 8.30. Partenza e arrivo in Terrazza Petroni, di fronte al Fòro Boario. Per pre-iscriversi, 3662780347 o 3470111662.