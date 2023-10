Ecco la nuova cucina per la mensa. Cambia l’alimentazione a scuola: "Grande attenzione per i ragazzi"

Partito da lunedì il nuovo servizio di mensa, con l’inaugurazione della cucina interna, dell’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana che accoglie studenti non soltanto del paese, ma anche proveniente dal territorio limitrofo, come dai comuni di Pieve Fosciana e di Villa Collemandina. Un importante cambiamento per il mondo della scuola locale , sottolineato durante l’inaugurazione ufficiale, che ha visto la presenza della popolazione, di alcune classi della primaria, della secondaria di primo grado e della scuola dell’infanzia, con lo staff di insegnanti e dirigenza al gran completo e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Castiglione, guidati dal sindaco Daniele Gaspari. Una cucina totalmente e integralmente basata su qualità, efficienza, sicurezza e risparmio energetico. Fino ad oggi, infatti, i pasti venivano solo sporzionati in loco e preparati in altri luoghi.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione che negli ultimi anni si è impegnata costantemente al totale recupero dell’intero plesso scolastico, con investimenti da oltre due milioni di euro per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche del plesso scolastico. "Questo intervento in particolare ha avuto un costo di 105.462,08 euro – ha dichiarato il sindaco a margine dell’inaugurazione – e andrà a offrire un servizio di alta qualità ai nostri ragazzi, che da sempre hanno una priorità di attenzioni da parte della nostra amministrazione. Si tratta di un intervento importante che abbina la qualità alimentare al risparmio energetico, visto che la totalità degli elettrodomestici sarà alimentata con energie elettrica autoprodotta che, inoltre, apporterà una riduzione della produzione di CO2 nell’ambiente. Sono convinto che, soprattutto grazie anche alla professionalità dei docenti e alla varietà dei programmi offerti, il plesso di Castiglione di Garfagnana meriti oggi una posizione di merito con tanto di lode".

"Una nuova cucina tecnicamente all’avanguardia per la mensa dell’istituto comprensivo di Castiglione Garfagnana - dice nel suo intervento la direttrice didattica Iolanda Bocci - è un tassello ulteriore per realizzare una reale educazione alimentare sia a scuola sia in famiglia".

Fiorella Corti