Ecco il bando “Vivi Lucca“. Come chiedere i contributi

Pubblicato dal Comune l’avviso per la selezione di proposte di iniziative di intrattenimento, culturali e teatrali, laboratoriali, musicali e sportive, che serviranno alla formazione del Calendario annuale degli eventi Vivi Lucca 2025, con le sue due sezioni: la Plus dedicata ai grandi eventi e la sezione Classico che raccoglierà le iniziative di rilievo e interesse per la comunità cittadina.

Gli eventi potranno essere promossi e organizzati direttamente dall’amministrazione comunale, realizzati da soggetti terzi in collaborazione con l’amministrazione (vale a a dire co-organizzati), oppure potranno essere di iniziativa e realizzazione terza, con una eventuale richiesta di supporto diretto o indiretto da parte dell’amministrazione.

“Grazie all’intenso lavoro di razionalizzazione che abbiamo portato avanti insieme agli uffici in questi due anni – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – siamo in grado, oggi, di presentare con un anticipo di oltre un mese, rispetto allo scorso anno, l’avviso pubblico che è alla base del sistema di programmazione e sostegno agli eventi culturali e di promozione, con l’obbiettivo di valorizzare tutti quegli appuntamenti che da anni costituiscono punti di riferimento imprescindibili dell’offerta cittadina e del territorio comunale nel suo complesso. Il faro dell’amministrazione comunale era, e rimane, quello di innalzare il livello dell’offerta culturale della città, aumentandone al contempo l’attrattività. Una città vivace con un’offerta culturale di qualità è infatti un luogo dove si vive meglio e capace di attrarre visitatori in tutto il corso dell’anno”.

Come fare per entrare nel Vivi Lucca 2025. Per essere inseriti nel calendario Vivi Lucca Plus o Classico gli interessati dovranno presentare la richiesta a partire da domani 7 novembre fino al 28 novembre attraverso la compilazione di un formulario online. Le proposte di evento che saranno ammesse alla selezione verranno valutate da una commissione tecnica formata da personale interno all’amministrazione. In particolare, si terrà conto dell’interesse dell’amministrazione a sostenere l’evento, della dimensione economica dei progetti, del potenziale promozionale per il territorio e la città, anche in base alle esigenze di sistematizzazione e implementazione dell’offerta culturale e di intrattenimento rilevate su base stagionale. L’avviso completo con tutte le informazioni e istruzioni di dettaglio per la partecipazione al “Vivi Lucca 2025 Plus e Classico” da domani sul sito www.comune.lucca.it nella sezione “Sportello Eventi Lucca”.