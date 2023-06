Ecco "I ragazzi del ’73" Reunion a 50 anni dal diploma di infermieri

Si sono nominati I ragazzi del ’73 e sono un affiatato gruppo di infermieri che si sono ritrovati in una festosa conviviale l’altra sera dopo 50 anni dall’acquisizione del diploma di infermieri professionali. “Dapprima è stata officiata una santa Messa alla cappella dell’ex ospedale Campo di Marte in memoria di quanti ci hanno prematuramente lasciato– dicono – poi ci siamo ritrovati a Villa Cheli di Massa Pisana per una cena conviviale. Una bella occasione per ricordare e stare di nuovo tutti insieme. Buona vita a tutti anche a quelli che per vari motivi non hanno potuto partecipare“.