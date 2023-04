Ecco i musei che i lucchesi visiteranno gratis

Una grande opportunità per tutti i cittadini lucchesi di visitare luoghi simbolo della città come la Torre Guinigi e luoghi inediti, che iniziano adesso ad aprirsi al grande pubblico, compreso il conservatorio “Boccherini”. L’amministrazione comunale che, assieme ad altri enti, ha deciso di rendere fruibili, gratuitamente per tutti i cittadini residenti nel comune di Lucca, una serie di monumenti e opere, fino alla fine di questa settimana. Domenica 16 aprile, infatti, si celebra la Festa della Libertà, che ricorda alla comunità lucchese la fine dell’oppressione straniera, nel 1369 ad opera di Carlo IV di Boemia, e questa iniziativa fa parte del ricco programma promosso dall’amministrazione comunale per celebrare questa ricorrenza civile.Ecco, di seguito, l’aggiornamento con tutti i siti, compresi i nuovi che si sono aggiunti negli ultimi giorni, e gli orari di visita.

Torre Guinigi e Torre delle Ore potranno essere visitate fino a domenica 16 aprile dalle 10.30 alle 18.30. La visita gratuita all’Orto Botanico potrà svolgersi fino al 14 aprile, dalle 10.30 alle 18.30, sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 10.30 alle 19.30. Al museo Casa natale Puccini, nei giorni del 12, 13, 14 aprile, alle 18.00, ci sarà una visita guidata gratuita, con prenotazione obbligatoria ([email protected]; 05831900379). Il Museo della cattedrale fino al 16 aprile, con orario 10-18. Il Conservatorio “Boccherini”, con la sua biblioteca, sarà visitabile mercoledì 12 aprile dalle 10 alle 12 e giovedì 13 dalle 16 alle 18. La Domus Romana propone visite guidate da venerdì 14 aprile a domenica 16, dalle 15 alle 18.

Il Museo dell’Antica Zecca fino al 14 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Palazzo Mansi ieri e anche giovedì 13 aprile dalle 9 alle 18, il 14 e 15 aprile dalle 12 alle 18. Villa Guinigi fino a sabato 15 aprile dalle 12 alle 18 (mercoledì 12 aprile chiuso). Il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci sarà visitabile sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 11 alle 19. Per effettuare la visita, ai cittadini lucchesi basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento.