Ecco dove rivolgersi entro il 31

Luca Papeschi (Misericordia di Lucca) e Alessandra Barsi (Croce Rossa) in rappresentanza anche di tutti i loro colleghi dell’ambito di Lucca, hanno ricordato che il 16 saranno presenti nel centro di Lucca due punti d’accesso in vie e piazze principali (Via Fillungo e Piazza Scarpellini) in cui verrà offerto il test gratuito contro l’epatite C, portando quindi l’iniziativa vicino ai cittadini, per informarli di questa opportunità e invitarli (se compresi nella fascia d’età prevista) ad effettuare il test.

A partire dal mese di settembre, quando è iniziata la campagna, con l’incremento delle comunicazioni e della sensibilizzazione, il numero di accessi sta gradatamente aumentando, ma gli esponenti delle associazioni di volontariato, nelle cui sedi il test potrà essere eseguito anche dopo l’open day del 16 dicembre auspicano che le adesioni dei cittadini possano crescere ulteriormente. In particolare fino al 31 dicembre sarà possibile fare lo screening gratuito dell’epatite C alla sede della Croce Rossa, Via Piaggia 421, a qukella della Misericordia in via Battisti 2, alla sede della Croce Verde in viale Castracani 468d, e poi ancora alla Misericordia di Altopascio, a quella di Capannori, alla Croce Rossa di Bagni di Lucca, al centro prelievi dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo. Se il risultato del test sarà positivo occorrerà rivolgersi al proprio medico di famiglia per la prescrizione del test di conferma che consiste in un prelievo di sangue venoso per la ricerca del materiale genetico del virus (Hcv Rna).