E’ tempo di “Orientando“. Studio e formazione. Un aiuto per scegliere

Quattro giorni per informarsi e scegliere il percorso scolastico e formativo, finalmente con tutti gli strumenti a disposizione. Si chiama “Orientando” l’iniziativa promossa dalla Conferenza Zonale e della Piana di Lucca e dall’amministrazione comunale di Lucca, in collaborazione con la Provincia e l’Ufficio scolastico territoriale, nell’ambito del Pez, progetto educativo zonale della Regione Toscana, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Il punto di convergenza è il Real Collegio, le giornate dedicate saranno quelle tra venerdì 17 e lunedì 20 novembre compresi. “La scelta della scuola o del percorso professionale o dell’università - ha spiegato l’assessore Simona Testaferrata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Orsetti - rappresenta un momento cruciale nella vita dei giovani e giovanissimi, e conseguentemente anche delle loro famiglie. L’offerta didattica e formativa è ampia e articolata. Molto è stato fatto nel corso degli anni per rendere più agevole e consapevole questa scelta e l’azione che noi andiamo a fare, adesso, con le nuove giornate dell’orientamento, mira a rafforzare questa azione di sostegno nei confronti degli studenti e delle famiglie, oltre a rappresentare un’opportunità di scambio e dialogo fra le scuole, l’università e i soggetti deputati alla formazione professionale e dell’apprendimento permanente”.

Per il varo ufficiale del progetto ieri in Sala degli Specchi erano presenti, fra gli altri, gli assessori all’istruzione del Comune di Porcari Eleonora Lamandini e del Comune di Altopascio Valentina Bernardini; il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti; Ilaria Baroni dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Laura Motta segretaria del comitato provinciale di Lucca dell’Unicef ed Elisa Barsella tesoriere del Coro Arcobaleno di Lucca. “Un’opportunità importante per la scuola e per la città - ha evidenziato Andreuccetti - anche perché si sofferma su due temi centrali, l’educazione digitale e l’arte dello sbagliare. In una società che punta tutto sulla performance, educare a sbagliare, e a reagire, è uno snodo fondamentale”.

Per il Provveditore llaria Baroni il valore aggiunto è quello della sinergia tra i diversi attori protagonisti, Comune e Provincia in primis. “Orientando sarà un momento significativo di riflessione, informazione e servizio - ha aggiunto la dottoressa Baroni - . A tracciare la differenza anche il fatto che saranno i ragazzi a informare altri ragazzi, il rapporto tra pari è la chiave di volta del processo orientativo, a sua volta antidoto contro la dispersione scolastica. Sono obiettivi perseguiti anche dal Pnrr e che si integrano alla perfezione con il nuovo modulo introdotto dal Ministero di 30 ore dedicate nelle scuole proprio all’orientamento”.

Le quattro giornate dell’orientamento al Real Collegio saranno inaugurate venerdì 17 alle 15.30 e si comporranno di 3 macro aree: quella degli stand formativi, quella dei workshop, laboratori ed esibizioni, e quella dedicata ai convegni.

