E’ tempo di "GD Show" Villa Bottini, kermesse dedicata al settore "Food&Beverage"

Inaugurata l’edizione 2023 del "GD Show", la tre giorni dedicata alle aziende e agli addetti ai lavori del settore “Food&Beverage” che si terrà, fino a domani, all’interno di Villa Bottini. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Mario Pardini e dell’assessore Moreno Bruni. "Come amministrazione siamo felici quando le aziende del territorio fanno sistema e costruiscono contenuti di valore per portare in alto il nome della città - afferma il primo cittadino - e sottolineo anche il fatto che questa interessante iniziativa si tiene all’interno di un luogo così prestigioso e che volentieri abbiamo messo a disposizione per dare ancora più valore all’evento". Il settore mixology sarà il vero fiore all’occhiello della tre giorni, con la presenza di bar tender e bar manager di livello internazionale, provenienti principalmente dai grandi cocktail club di Londra. Ricco il programma delle masterclass.

La manifestazione ha preso il via ieri alle 10 con “The Organics: Mixology Trend & LowNo Abv cocktail”, a cura di Daniele Gentili. Alle 11 spazio alla birra: “Come proporre la birra”, a cura di Gabriele Bertucci, pluripremiato esperto di comunicazione e marketing. Membro della The British Guild of Beer Writers, nel 2020 ha fondato l’agenzia What’s In The Glass? Due gli incontri che si sono tenuti nel pomeriggio, uno alle 15, quando Olimpia Bertolucci, delegata AIS di Lucca, ha parlato dei vini lucchesi e alle 16.45 quando Luca Rapetti, bartender pluripremiato e bar manager del Gong Bar presso lo Shangrila Hotel di Londra, ha proposto “The Lakes distillery, una storia raccontata attraverso l’Élevege". Alla rassegna potranno partecipare i titolari di punti vendita di categoria e addetti ai lavori, iscrivendosi gratuitamente tramite la landing page ufficiale (https:gdshow.itiscrizione-evento), promossa sui canali ufficiali dell’evento.