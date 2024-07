E’ tempo di “Boccabugia“. Protagonista Ruffini con il docufilm sul festival

Torna una delle manifestazioni storiche e maggiormente caratteristiche della Garfagnana giunta alla sua 52esima edizione; "Il Boccabugia". Siamo nel caratteristico borgo di Vergemoili, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dove domenica 11 agosto andrà in scena il famoso concorso di poesia estemporanea in dialetto locale ispirato alle rime dell’amato poeta vergemolino Iacopo Vanni, scomparso nel 1911, "Il Boccabugia", appunto. Come da tradizione ormai consolidata, a condurre la manifestazione sarà il simpaticissimo Paolo Ruffini, da anni capitano affezionato di questo evento unico nel suo genere. Inizio dell’evento già dalla mattinata festiva, quando il borgo di Vergemoli si riempirà di bancarelle, food- truck e rievocazioni degli antichi mestieri del luogo. A fare la sua presenza in questa edizione sarà un ulteriore elemento di interesse, con la proiezione, in anteprima assoluta, di "Vergemolino", il docufilm sul Boccabugia realizzato dallo stesso Paolo Ruffini.

Il progetto, realizzato grazie alla vittoria del Bando Borghi e al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mira a far conoscere la manifestazione e il territorio su scala nazionale, attraverso un contenuto cinematografico di valore. Una un’esperienza immersiva nell’evento che saprà sicuramente accendere l’attenzione e la curiosità di migliaia di potenziali visitatori e turisti. Il Boccabugia sarà, inoltre, anticipato dalla mostra fotografica "Memoria di Vergemolino" dell’autore Andrea Calissi, che sarà inaugurata il 9 agosto alle ore 18.30, sempre nel borgo della Garfagnana. "Vergemolino è un docufilm in cui mi sono speso con passione dopo questa esperienza pluridecennale nel Comune Fabbriche di Vergemoli, un posto meraviglioso scoperto quasi per sbaglio, che mi ha fatto amare ancora di più la vita - ha commentato un entusiasta Paolo Ruffini a margine della presentazione della produzione cinematografica -. Vergemoli è una piccola comunità, avvolta nella natura e nei ritmi di una volta, un borgo montano eccezionalmente normale diventato un crocevia di follia, bellezza, coraggio, semplicità e prospettive per il futuro, che trova nei suoi residenti un anelito di felicità. Il Boccabugia mi ha inoltre insegnato qualcosa di nuovo, ossia che la poesia è come la vita, non ne esiste una brutta. Vergemoli è un borgo di meraviglia e di amore, custode di una pace normale e surreale, ciò lo rende il soggetto ideale per farci un film".

"Il fatto che una piccola comunità come la nostra sia riuscita a vincere la prova del tempo - ha aggiunto il sindaco di Fabbriche, Michele Giannini -, portando la manifestazione alla sua 52esima edizione, è la dimostrazione delle potenzialità e della vitalità di una terra ricca di iniziativa e di talento".

Fiorella Corti