E’ stato prorogato fino alle 18 di oggi lo stato d’allerta con codice giallo

Lo stato di allerta conc codice giallo, per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti, è prorogato fino alle ore 18 di oggi. Lo evidenzia il Comune che invita a fare attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento, a non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua, raccomandando prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.