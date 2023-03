"E’ stata solo l’applicazione delle regole"

"Nessuna vessazione burocratica o politica, ma l’applicazione delle regole". Così l’amministrazione comunale replica al professor Luciano Luciani. Si legge nella nota dell’assessore Mia Pisano: "La presentazione veva essere effettuata all’auditorium dell’Agorà, ma lo spazio è stato opzionato dall’amministrazione; qui si svolgerà il 16 marzo il progetto “La favola di Anna e Roberto”, promosso dall’Aml, rivolto ai ragazzi fragili; ci dispiace per come sono andate le cose, la casa editrice e il professor Luciani sono stati avvertiti una settimana prima, ritenendo le tempistiche idonee per spostare l’evento in altra sede". Conclude Pisano: "Abbiamo fatto presente alla casa editrice Millimetrica che saremo lieti di ospitare in futuro presentazioni di libri, che dovranno però essere in linea anche con gli obiettivi di educazione alla lettura e del Patto Locale".