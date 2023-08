E poi cultura, sport e benessere Sarà una serata per tutti i gusti

Come da tradizione, la Notte Bianca non è solo musica, ma anche cultura, sport e benessere. Anche quest’anno la tanto attesa manifestazione che risveglia i sensi della città (e non solo) ospita all’interno del suo cartellone il mercato di Lucca arti e mestieri, che per tutta la serata di domani si svolgerà in piazza San Giusto. A partire dalle 18 in piazza Napoleone interessante iniziativa della Croce Verde di Lucca che, in collaborazione con Aci Lucca, organizza un incontro che metterà al centro il tema della sicurezza stradale. E poi ancora, a partire invece dalle 19 nella chiesa di San Giovanni “Una Notte all’opera” a cura di Puccini e la sua Lucca Festival, ma degno di nota è anche l’appuntamento alle 21,15 all’interno dell’ex Real Collegio, dove è in programma “A veglia nel chiostro”, serata in vernacolo con intermezzi musicali a cura di Marco Nicolosi, Domenico Bertuccelli, Giovanni Giangrandi e le note di Angelo Giannini. Ritorno anche il classico appuntamento con il cinema all’aperto di Villa Bottini con la proiezione alle 21,30 del film “Le otto montagne” al prezzo promozionale di 3,50 euro. Per tutta la sera apertura straordinaria dell’Atelier Ricci di via San Paolino, che propone l’evento “Artigiani in atelier”.

E non è finita qui. Ampio spazio verrà dato anche a danza e sport, grazie alla collaborazione con numerose associazioni del territorio. A partire dalle 21, dunque, “Pilates e yoga white night” a Palazzo Sani con Ego Wellness, evento a prenotazione gratuita fino a esaurimento posti ([email protected]); spettacoli di danza in Cortile degli Svizzeri (Associazione Tango Querido), piazza Napoleone (Daisy Dance, Auser e Rumba que salsa e Gymnasia fitness club), piazza Cittadella (Salsa de Alma), piazza Guidiccioni (MM Passione Danza), piazza Napoleone (Alchimia Dance, spettacolo separato rispetto a quello di Daisy Dance), piazza San Martino (Area Live), piazza del Giglio (Paso Latino e MG Armony Dance) e piazza Vittorio Emanuele II (di fronte all’Antico Caffè delle Mura, a cura di Dile que sì).

Attorno alle 22,30 in Corso Garibaldi, nell’ambito del “Deejay sotto le stelle” è prevista una performance di danza acrobatica sul palo a cura della scuola Poledance di Lucca.

Tra le novità di quest’anno, l’apertura per la prima volta dei musei nazionali Mansi e Villa Guinigi e la collaborazione con Lucca Crea, la società che si occupa dell’organizzazione di Lucca Comics & Games. Fra gli eventi di punta – tutti rigorosamente gratuiti – si segnala il ritorno del comico lucchese Matteo Cesca, che alle 21.30 si esibirà all’interno dello spazio Cred di via Sant’Andrea. E naturalmente il main event della mezzanotte, in programma come di consueto in piazza San Martino e che quest’anno vedrà la realizzazione di un suggestivo spettacolo di luci sulla facciata della cattedrale, a cura della società Proietta.

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. L’evento sarà naturalmente poi evidenziato anche sulle pagine social di Confcommercio e Comune, oltre che sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.