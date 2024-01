E’ Noa la prima lucchese del 2024

Si chiama Noa ed è figlia di Serena Di Gino e Mario Romani la prima nata del 2024 all’ospedale San Luca di Lucca (nella foto). La splendida bimba è nata con parto spontaneo alle 4,20 di ieri notte e pesa 3,320 chilogrammi. Erano presenti al parto le ostetriche Chiara Accetturo, Silvia Silvestri e Valentina Salvatore e il medico Lorenzo Goglia.

Di domenica mattina, invece, alle 6,15 l’ultima nascita registrata a Lucca nel 2023: si tratta di Imran Lafsahi, figlio di Es-Saadiya El Baroudi e di Said Lafsahi. Il piccolo sta benissimo e pesa 2,664 chili. In totale nel corso del 2023 si sono registrati 894 parti per 905 nascite. All’ospedale di Lucca, dunque, parti in aumento rispetto al 2022, quando erano stati 861.

All’ospedale di Barga, invece, la prima nata del 2024 è arrivata ieri pomeriggio. Si chiama Rebecca, è figlia di Agnese Pellegrini e Francesco Santini, pesa 3,210 chilogrammi ed è nata con parto spontaneo dopo le ore 14. I genitori sono residenti a Castelnuovo di Garfagnana. All’ospedale di Barga l’ultima nata del 2023 è stata invece Nola Carrari, venuta alla luce alle ore 10.41 del 28 dicembre. È stato un parto spontaneo: la neonata pesa 3,130 chilogrammi. I genitori sono Lisa Coltelli e Andrea Carrari, residenti a Borgo a Mozzano. A Barga nel 2023 i parti e i nati sono stati 202, in aumento rispetto al 2022 quando erano stati 198.

Insomma, tra la fine del 2023 e questo inizio del 2024 a farla da padrone sono le culle rosa, che vincono per 3 a 1 rispetto ai maschietti. Una bella festa, in ogni caso, per le rispettive famiglie!