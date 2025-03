E’ nato Alfiero Fantozzi. Il nono bisnipote di Gabriella Di Marco

Nove volte bisnonna. Un record per pochi. Ed è giustamente festa grande in casa di Gabriella Di Marco Fantozzi, nota imprenditrice, fondatrice dell’azienda Dik abbigliamento di Altopascio, che è appena diventata bisnonna per la nona volta grazie al nipote Matteo Fantozzi e alla moglie Lucrezia i quali dal primo marzo sono genitori oltre che di Amelia anche del piccolo A tre chili e mezzo alla nascita e che porterà il nome del nonno scomparso qualche anno fa. Felicità in famiglia e fra gli amici per questo bellissimo evento colorato di azzurro, tantissimi auguri anche da parte della nostra redazione.