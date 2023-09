E’ morto il ragioniere. Sauro Santini . Le esequie in S.Maria

2Si è spento ieri Sauro Santini, noto ragioniere che da sempre ha svolto la professione

a Lucca. Stimato e amato da tutti, innamorato della sua città, non passava giorno senza che lo vedessimo con la sua bicicletta in giro per Lucca, per lavoro o a trascorrere un po’ di tempo con gli amici. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella Chiesa di Santa Maria Bianca.