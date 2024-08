E’ morto il professor. Sergio Cammarata. Domani i funerali

Molti ricorderanno il professor Sergio Cammarata per il suo modo originale e accattivante di spiegare la fisica ai suoi alunni, nonostante fosse in pensione da 15 anni. La sua lunga carriera professionale era iniziata al Giorgi per poi proseguire all’Iti Fermi. Era conosciuto per la sua apprezzata maestria nell’arte grafica – uno stile raffinato fatto di infinite sfumature che era culminata con la mostra “Tutti i colori del bianco e nero” – e per le vignette satiriche. Il professor Cammarata si è spento martedì all’età di 80 anni. I funerali si terranno domani alle 10 nella Chiesa di San Concordio.