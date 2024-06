E’ morto Chevallier. Era nel direttivo di “Napoleone e Elisa“

L’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana” esprime tristezza e cordoglio per la scomparsa di Bernard Chevallier, direttore onorario dei Musées Nationaux de Malmaison et Bois-Préau, massimo esperto di storia napoleonica a livello internazionale, che da anni coltivava un legame di studi con Lucca e l’associazione, come membro del consiglio direttivo. L’ultima volta che ha visitato la nostra città è stata in occasione dell’inaugurazione della mostra “Le lettere di Elisa: così governava la Principessa di Lucca” nel Complesso di San Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’aprile 2023.