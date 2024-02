E martedì arriva Margherita Buy al “Centrale“

Martedì 27 febbraio sarà invece la volta di Margherita Buy, al cinema con il suo primo film da regista “Volare”, commedia ispirata alla propria paura di volare, con un cast molto femminile fra cui spiccano Anna Bonaiuto, Giulia Michelin, Elena Sofia Ricci. La regista e attrice sarà al cinema Centrale al termine dello spettacolo delle ore 20, restando a disposizione del pubblico presente per parlare del film e della sua carriera, condividendo gli spunti del film che gli spettatori hanno appena visto. Il legame di Margherita Buy con la nostra città affonda a fine anni ’80 quando fu chiamata a interpretare, suo secondo film da attrice, il film di esordio alla regia di Daniele Luchetti, interpretato da Nanni Moretti, Paolo Hendel e molti altri “Domani accadrà”, girato in buona parte nella nostra provincia. Per concludere la settimana ricca di Special event, sempre martedì 27 febbraio al cinema Moderno la maratona di “Dune”. Prezzo unico 10 euro che consente la visione del secondo capitolo della saga in anteprima alle 20.30 e il primo capitolo in programma alle 17.30.