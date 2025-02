E Lucca è in Maschera. Veglione e Laser show

Lucca in Maschera, giunta alla sua terza edizione con un programma ancora più ambizioso e coinvolgente, entra nel vivo. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, l’evento punta a consolidarsi come un appuntamento di riferimento per la città e per il turismo, riportando Lucca al centro della tradizione carnevalesca.

Questo fine settimana intrattenimento assicurato per grandi e piccini, a partire da oggi, quando alle 14.30 avrà inizio il veglione per bambini in Piazza San Michele con giochi e animazione. Alle ore 18 Piazza Anfiteatro si illuminerà, grazie ad una suggestiva proiezione a tema carnevalesco. La proiezione proseguirà fino al termine di Lucca in Maschera. Domenica 16 febbraio alle ore 18 sarà invece la volta del Laser show con effetti 3D sul piazzale del Caffè delle Mura, un sorprendente spettacolo di luci e musica per ogni età.

Nel weekend successivo Lucca in Maschera raggiungerà il suo culmine. Sabato 22 febbraio dalle 21 in Piazza Anfiteatro, il tradizionale concerto con un grande nome della musica pop degli anni ‘80: Ivana Spagna per la prima volta a Lucca con i suoi più grandi successi e, a seguire, DJ set con Steve Martin.

Apre il concerto la Total Black Band una band musicale toscana con uno stile moderno ed attuale e un repertorio dei più popolari brani italiani e internazionali. Lucca Crea e FMF saranno partner della manifestazione nell’organizzazione dell’evento musicale. Dalle 19 Allegra Baccanata! in corso Garibaldi a caffè Monica e Old City si alterneranno in haevy rotation SaveDJ/DJ Saverio Coturri, and Riccavoice, alias Riccardo Francionisinisi, DJ Maffei e Mr Joe DJ; in piazza Antelminelli al caffè 11.11 invece sarà protagonista il gruppo I Guerrieri della Notte con una selezione musicale anni ‘80.

Domenica 23 sarà il giorno della grande sfilata delle maschere sulle Mura di Lucca e nelle piazze del centro storico. A partire dalle 15 centinaia di figuranti in costume, carri in miniatura e grandi opere in cartapesta dei maestri viareggini attraverseranno la città in un corteo spettacolare. Il percorso partirà da Porta Sant’Anna, si snoderà lungo la cinta muraria fino al Caffè delle Mura, per poi scendere in Piazza San Michele, dove si terrà un’esibizione di coreografie e balli a tema.

Tutti gli aggiornamenti e le novità saranno disponibili sui canali social ufficiali del Comune di Lucca e sul sito turismo.lucca.it.