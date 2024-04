E le strade si rifanno il look con asfalti “lisci“

E la città ne approfitta per farsi più bella ma anche più sicura. D’altra parte il Giro d’Italia porta con sè un effetto assolutamente benefico: nuove asfaltature e “remise en forme“ per le strade che attraversa. Nei giorni scorsi è stata complessivamente “rivista e corretta“ quella che sarà il percorso della calata della carovana rosa in Borgo Giannotti, con varie porzioni rifatte, compresi pezzi di sanpietrini sostituiti e riposizionati. Via Passaglia, tratto compreso tra Borgo Giannotti e via Civitali, è stata “rinnovata“ con una fresca passata di asfalto a rendere “liscio“ il passaggio delle biciclette degli atleti in corsa. Da qui la carovana svolterà in via Civitali e poi correrà lungo la circonvallazione verso la rotatoria di Piazza Santa Maria verso il viale Carlo del Prete. I viali di circonvallazione sono stati ricontrollati, ma in realtà i lavori erano già stati eseguiti tempo fa.

La carovana arriverà mercoledì 8 maggio dalla via di Camaiore (strada provinciale 1 Francigena) a Torre intorno alle 17.15 e proseguirà sulla stessa strada attraversando le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. Da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni, piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete (che percorrerà dunque in senso contrario rispetto alla normale flusso veicolare), viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Giosuè Carducci, davanti a Campo Balilla. Da ricordare che fra le ore 5 e le 21, resterà aperta al traffico la sola corsia ovest del cavalcavia di viale Europa, sarà quindi consentito il transito del traffico da Sant’Anna, piazzale Italia, via Nieri, viale Europa solo in direzione sud. L’area di arrivo sarà in viale Carducci compreso il parcheggio, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro. In questa zona il divieto di sosta con rimozione partirà dalle ore 20 di martedì 7 maggio e terminerà alle 23.59 di mercoledì 8 maggio. Il divieto di transito sarà invece attivo dalle ore 5 fino alle ore 23.59 di mercoledì 8.

L.S.