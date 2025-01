E la tigre partorì la pantera “Sarà un omaggio fedele“

Con le sue mani, con il suo estro, tutto può succedere. Persino che Lucca veda nascere il suo primo carro allegorico. Alto 4 metri, lungo 5, porterà con sè tutto il peso ma anche la leggerezza allegorica, di una svolta epocale. Ne è perfettamente cosciente Luca Bertozzi, maestro carrista pluripremiato, vincitore anche del Carnevale di Viareggio 2021 con la splendida tartaruga gigante di “Sotto Sotto“. E per questo ha affrontato la faccenda con i piedi di piombo.

“Il carro raffigurerà la Pantera, simbolo di Lucca in modo allegro, colorato ma assolutamente tradizionale e rispettoso del simbolo araldico – dice Luca Bertozzi –. Sarà un carro allegorico ma soprattutto sarà un omaggio allo stemma e quindi una scultura che rappresenta la storia e l’orgoglio della città. Così l’ho concepita, celebrativa e per questo priva di satira“. Forse la pantera nera muoverà la testa, forse no. “Sono dettagli che devo ancora mettere a punto – dice – ma il concetto sarà quello di una scultura sostanzialmente statica, che resterà in modo permanente alla città e che, per dimensioni, potrà agevolmente girare in centro ma anche raggiungere alcune frazioni del territorio“.

Una pantera frutto di un “parto“ a dir poco strano. “In effetti sì, questa pantera nasce in qualche modo dalla tigre che l’anno scorso era nel Loggiato di Palazzo Pretorio – rivela Bertozzi –. Infatti fu in quell’occasione che molti lucchesi ci domandarono il perchè di una tigre: “Noi abbiamo la pantera“, dicevano. Da lì è nata l’idea che il 23 febbraio sfilerà in città, anzi aprirà la sfilata di Lucca in Maschera“. Per una volta giochi e interepretazioni fantasiose restano a casa per far spazio al simbolo e alla storia.

“La pantera che sarà protagonista del carro sorreggerà lo stemma di Lucca, così come accade nelle due nicchie di decorazione di Porta Santa Maria, risalenti al 1593. Non aggiungeremo né toglieremo, è la storia e la città stessa a parlare da questo carro che la rappresenterà in modo assolutamente fedele“. Il carro della Pantera di Lucca resterà di proprietà del Comune e sarà la star di ogni Carnevale. “A breve lo presenteremo, sto ancora lavorandoci. Questa volta i lucchesi avranno la Pantera come volevano. Sarà un omaggio della città alla città, l’unico elemento “viareggino“ in tutto ciò sarò io“.

Laura Sartini