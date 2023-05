É finalmente uscito “Breathe“, il nuovo disco di Devid Winter

É disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme di streaming e di download, “Breathe“, il nuovo disco di Devid Winter (nella foto), musicista e compositore lucchese dalla lunga militanza rock prima con la band degli Atman e in seguito come solista. Si tratta di un evento molto atteso dai tanti fan che Devid si è guadagnato nel tempo grazie anche a una capillare attività live. Ma ecco come Devid presenta il suo ultimo lavoro: "“Breathe” comincia la sua storia – esordisce – subito dopo l’uscita dell’album solista di esordio “Be Yourself” del 2017, quando scrissi e registrai completamente in acustico due brani, “The Morning After” e “Confused”. Da qui l’idea di realizzare un album acustico, molto intimo e sommesso nei suoni e molto personale e riflessivo nei testi. Nel corso degli ultimi cinque anni ho continuato a scrivere brani seguendo questa idea, registrandoli subito di getto per mantenere intatta e pura l’ispirazione e la freschezza. Nel 2021 pubblicai online il pezzo “Try” come anticipazione del disco annunciando il nuovo progetto, poi fra ritardi e piccoli cambi di direzione siamo arrivati fino ad oggi. Aggiungendo la sezione ritmica in alcuni brani e rivoluzionando un po’ la scaletta, l’album “Breathe” è pronto per uscire. È composto di 8 tracce, fra cui anche una cover dei Weezer, “No One Else”".

"È il mio disco in assoluto più intimo e personale – conclude Devid – e ne vado molto orgoglioso. Parla della vita e dell’amore, della gioia e della tristezza, della speranza e dello sconforto".

Già disponibile online su tutte le piattaforme di streaming e di download, di “breathe“ ne uscirà anche una versione speciale in cd, in edizione limitata, che sarà presentata in versione showcase, domenica 11 giugno, al negozio di dischi “Sky Stone and Songs” di René Bassani, in via Vittorio Veneto.

Paolo Ceragioli