"È cultura! Bper Banca apre Palazzo dell'Opera di Santa Croce a Lucca"

È partita il 7 ottobre e proseguirà fino al 14 la prima edizione di “è cultura!”, la manifestazione organizzata da ABI Eventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. “è cultura!” si propone come punto di riferimento per gli eventi educativi promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi. BPER Banca partecipa con l’apertura di diverse sedi storiche. A Lucca apre al pubblico Palazzo dell’Opera di Santa Croce (nella foto), accanto al duomo di San Martino. I visitatori potranno ammirare all’interno la raccolta di dipinti di autori lucchesi, o di pittori legati alla città, come nella consolidata tradizione di collezionismo delle nobili famiglie cittadine che attingevano ai più vari ambiti per i quadri e gli arredi dei propri palazzi. Le opere d’arte sono dislocate nelle varie sale rappresentandone gli arredi stessi. I pezzi sono stati accuratamente selezionati, in armonia con le antiche origini del palazzo, privilegiando la ricostruzione del patrimonio artistico locale.

Nelle sale sarà quindi possibile ammirare opere di famosi artisti come Baldassarre di Biagio del Firenze, Vincenzo di Antonio Frediani, Gaspare Sacchi, Pietro Sigismondi, Lorenzo Viani, Arcangelo di Jacopo del Sellaio, Piane detto Il Mulinaretto, solo per citarne alcuni. Imperdibile la stupenda veduta del centro storico dalle trifore del secondo piano, che permette di ammirare la preziosa facciata di San Martino a pochi metri di distanza. L’ingresso a Palazzo dell’Opera di Santa Croce è gratuito, la visita è guidata: occorre prenotarsi al numero 340 0550257, oppure scrivere a cristinamaria.bertolini@bper.it.

I dettagli di orari e condizioni di visita sono consultabili al link https:eculturadavivere.it