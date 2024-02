E anche nel mese di febbraio la “Piccola Artemisia cresce“

Prosegue anche a febbraio la rassegna “Piccola Artemisia Cresce“ promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con varie associazioni, che si svolge al centro per le famiglie Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori. Mercoledì 7 febbraio ore 10-12 “Una mamma tira l’altra. Incontro con la Psicologa“, attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi. Venerdì 9 febbraio ore 16.30-18.30 “Biblioteca itinerante in natura’: letture per tutti 0-99 anni con le volontarie della biblioteca - Associazione Amici dell’Agorà; giovedì 15 febbraio ore 10-12 “Una mamma tira l’altra. Incontro con la Doula“: attività rivolte a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi. Associazione Eccomi; venerdì 16 febbraio ore 17-19 Laboratorio sul “Gioco da Costruzione“ rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Le attività laboratoriali verranno condotte dai volontari di Heart4Children APS, Partner del Gruppo LEGO. Per l’iscrizione è necessario inviare una email ll’indirizzo [email protected]; lunedì 19 febbraio ore 17-19 ‘Comunicare le emozioni’: gruppi genitori-figli dai 7 ai 14 anni- Cooperativa La Cerchia; mercoledì 21 febbraio ore 10-12 ‘Una mamma tira l’altra. Incontro con la Psicologa’: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; ore 18.00 ‘Leggi e condividi’, letture e laboratori per adulti a cura della Cooperativa La Luce. Prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo [email protected]; venerdì 23 febbraio ore 16.30-18.30 “Biblioteca itinerante in natura“: laboratorio per bambini e bambine 6-10 anni - Associazione Amici dell’Agorà- prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo: [email protected]; domenica 25 febbraio “Sessione di giochi di ruolo“: attività per adolescenti età 13-20 anni, Hex Ludus (su iscrizione). Per informazioni [email protected].