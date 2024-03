E anche Capannori fa la parte del leone. Oltre 12 milioni per riqualificazioni

Passiamo adesso a verificare i fondi Pnrr stanziati per lavori pubblici del Comune di Capannori, secondo centro per importanza nella Piana lucchese e che, come Lucca di cui si dice nella pagina qui a fianco, ha fatto la parte del leone nel dividersi i finanziamenti del Pnrr.

In totale ammontano a 12.500.000 milioni di euro. Di questi, 11.500.000 milioni di euro derivano da fondi del Pnrr.

I lavori Pnrr terminati hanno riguardato l’efficientamento energetico (pubblica illuminazione) per l’anno 2023 e la piantumazione alberi. Per quanto riguarda i lavori Pnrr in corso questi si riferiscono alla riqualificazione dello spazio sagra di Paganico, la riqualificazione della scuola civica di musica di Zone e la realizzazione del nuovo parco di Marlia; inoltre, l’asilo nido di Tassignano, l’asilo nido di Lammari e l’efficientamento energetico (pubblica illuminazione) per l’anno 2024. Sono invece in corso di affidamento la riqualificazione del borgo di San Gennaro e l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Colognora di Compito. Infine passiamo a leggere i lavori Pnrr in gara.

Si tratta della riqualificazione di Verciano, quella del campo sportivo di Pieve San Paolo e inoltre la ristrutturazione delle scuole primarie di Segromigno in Monte e di Massa Macinaia oltre alla riqualificazione della palestra di Capannori.