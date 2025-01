E’ Alessandro Ginori il nuovo direttore dell’anatomia patologica

Il dottor Alessandro Ginori è stato nominato, con la delibera della direzione aziendale numero 38 del 2025, direttore facente funzione dell’unità operativa complessa Anatomia patologica Nord (Massa Carrara, Lucca e Versilia). Originario di Castelfiorentino, Alessandro Ginori si è laureato nel 2009 in Medicina e Chirurgia a Siena per poi specializzarsi nel 2015 in Anatomia patologica, sempre nello stesso ateneo. “Ringrazio per la fiducia a– così il dottor Ginori – la direzione aziendale, il direttore del dipartimento delle Diagnostiche Sabino Cozza e il nostro precedente direttore, da poco in pensione, Andrea Cavazzana“.